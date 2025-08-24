التحقيق مع 14 شخصا بخصوص الهجرة غير الشرعية من شاطئ بزرالدة

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، نهاية الأسبوع الفارط التقصي في ملف هجرة غير الشرعية. تورط فيها 14 شخصا تم تقديمهم من قبل مصالح الدرك الوطني بزرالدة. التي تمكنت من إحباط رحلة الموت التي كانت مبرمجة من شاطئ مازافرون.

واستنادا للمعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن مصالح الدرك الوطني بزرالدة تمكنت من مداهمة شاطئ مازافرون. وتوقيف 14 شخصا كانوابصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر. كما تمكنت من حجز قارب صيد ومعدات أخرى كانوا بصدد استخدامها للهجرة غير الشرعية.

وكانت مصالح الدرك قد قدمت المشتبه فيهم بمن فيهم مدبري الرحلة والأشخاص الذين خططوا لها. وحولت الجميع على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي استمع إليهم. وحولهم على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق في ملابسات القضية. حيث امر بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من نظام الرقابة القضائية ، حيث من المزمع أن يواجه المشتبه فيهم تهم تتعلق بالشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تهريب المهاجرين، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من مستجدات.