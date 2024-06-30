التحكم بالصوت.. تلفزيونات جديدة خُرافية لستريم

شاركت شركة بومار كومباني تحت علامتها التجارية ستريم، في معرض الجزائر الدولي لسنة 2024.

وعبرت الشركة، عن سعادتها بمشاركتها في الطّبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدّولي من 24 إلى 29 جوان 2024.

وحسب بيان للشركة، كانت لدها الفرصة للتفاعل مع زبائنها والزوار الذين تمكنوا من تجربة واكتشاف منتجاتها على مستوى جناحها بالمعرض.

ومن بين المنتجات الجديدة نجد مجموعة تلفزيونات Art TV لستريم، التي تتميز بتصميمها الأنيق الذي يضيف لمسة فنية لمنازلنا.

وتلفزيونات ART TV لستريم توفر أكثر من مليار لون، بشاشة غير لامعة، مستشعر حركة، Dolby Vision Atmos وإطار التلفاز بتصميم حديث وأنيق.

كما قدّمت أيضًا أجهزة Dongle Android TV و Google TV لستريم الجديدة، القادرة على بث الفيديوهات بدقة 4K، مما يوفر جودة صورة عالية لتجربة بصرية غامرة.

وقدّمت أيضًا مجموعة الأجهزة بنظام واب أواس الجديد مع واجهة مستخدم وميزات جديدة. بما في ذلك Apple Home وApple AirPlay، بهدف تحسين تجربة المستخدم.

كما عرضت أيضاً مجموعة ميني لاد التي تتميز بمنتجها الرائد، ميني لاد 144 Hz المثالي لعشاق الألعاب. هذا التلفاز يأتي بمعدل تحديث عالٍ وتكنولوجيا MEMC لحركة أكثر سلاسة دون ضبابية. استطاع زوار المعرض تجربة هذا التلفاز من خلال لعب ألعاب متنوعة على مستوى جناحها.

كما قدمت تقنية Far Field التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في تلفازهم ستريم عن طريق الأوامر الصوتية فقط. دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن بعد.

وعرض أيضًا منتج Digital Signage الجديد الذي يتميز بشاشته غير اللامعة. بالإضافة إلى الميزة ذات الاسم نفسه على نماذجنا الجديدة من Google TV. مما يتيح لنا استخدام تلفاز جزجل تيفي لستريم كشاشة عرض.

هذا وشهد معرض الجزائر الدولي لعام 2024 نجاحًا كبيرًا بحضور الآلاف من العارضين من مختلف الدول والآلاف من الزوار.