التحكيم الجزائري حاضر في بطولة “الشان” برباعي مميز

يواصل التحكيم الجزائري تأكيد مكانته على الساحة القارية من خلال مشاركته المرتقبة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024”.

والتي ستقام مناصفة بين كينيا، تنزانيا وأوغندا في الفترة الممتدة بين 2 و30 أوت القادم.

وقد وقع الاختيار من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على أربعة أسماء بارزة لتمثيل الصافرة الجزائرية في هذا المحفل الكروي القاري.

ويتعلق الأمر بكلٍّ من حكمي الساحة حسام بن يحيى ولطفي بوكواسة، إلى جانب الحكمين المساعدين عادل عبان وحمزة بوزيت، الذين تم استدعاؤهم بفضل الأداء المميز الذي قدموه في المنافسات المحلية والقارية خلال المواسم الأخيرة.

هذا الحضور يعكس ثقة الهيئة القارية في كفاءة الحكم الجزائري وقدرته على إدارة مباريات عالية المستوى. وهو ما يعَدُّ إضافة قوية لسمعة التحكيم الوطني الذي يسعى إلى تعزيز حضوره في مختلف التظاهرات القارية والدولية.

وينتظر أن يشكل هؤلاء الحكام إضافة نوعية لسير مباريات “شان 2024”. خاصة في ظل تطور مستوى البطولة والرهانات الكبيرة التي ترافقها. إذ ستعرف مشاركة منتخبات تضم نخبة من أبرز اللاعبين المحليين في القارة السمراء.

ويأتي هذا الاختيار تتويجًا للمجهودات المبذولة من طرف المديرية الوطنية للتحكيم والاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التكوين والمتابعة. وهو ما يفتح آفاقًا واعدة أمام الجيل الجديد من الحكام الجزائريين الطامحين للتميز قاريا ودوليا.

بهذا، يسجّل التحكيم الجزائري حضورًا مشرفًا جديدًا، يؤكد مساره التصاعدي وإصراره على رفع الراية الوطنية في أكبر المحافل الإفريقية.