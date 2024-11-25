التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي محور ملتقى علمي بجامعة 3

تنظم جامعة الجزائر 3، يوم الأربعاء بمعهد التربية البدنية والرياضية بدالي ابراهيم . ملتقى وطني حول “التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.

و يندرج الملتقى في إطار مسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “لرفع التحدي في مجال رقمنة القطاع وهو خيار استراتيجي انتهجه القطاع. من أجل التكفل الفعال بالتكوين العلمي والبحث العلمي وتجسيد أهداف السياسة الرياضية الوطنية.

وعن الأهداف المتوخاة من هذا اللقاء العلمي. صرح بلغول، الذي سيرأس أشغال الملتقى, قائلا :” سياسة وزارة التعليم والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث تقتضي ترقية تكوين الطلبة الجامعيين لمواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد المعرفي والتكنولوجي والتكفل

الفعال بالأنشطة البدنية والرياضية المتزايدة الطلب”.