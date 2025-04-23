“التحول الرقمي في مجال السياحة والرقمنة ” محور ملتقى وطني

شكل موضوع “التحول الرقمي في مجال السياحةوالرقمنة في الجزائر: فرص وتحديات” محور ملتقى وطني نظمته. اليوم الأربعاء،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3″إبراهيم سلطان شيبوط”.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس الملتقى، الأستاذ عجراد شرحبيل، أن هذا

الملتقى يهدف إلى “تسليط الضوء على التحول الرقمي. في هذا المجال والبحث عن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه هذا النوع من النشاط الاقتصادي، إلى جانب

تمكين المشاركين من تبادل الأفكار والتجارب، في هذا الميدان”.

من جهته،أكد رئيس المجلس العلمي للكلية. الأستاذ خالد كواش، أن موضوع

الرقمنة في القطاعين السياحي والفندقي أخذ “أبعادا كثيرة بفعل التطور المتسارع

لوسائل تكنولوجيا الاتصالات وتطبيقاتها”. مشيرا إلى أن رقمنة القطاع السياحي

في الجزائر يستدعي أن يتم بالموازاة مع رقمنة مجالات أخرى, على غرار أنظمة

الدفع الإلكتروني.

بدوره, لفت مدير مركز التطوير المقاولاتي بالجامعة، الأستاذ أمين مزياني، إلى

“وجود العديد من المشاريع على مستوى المركز تتعلق بالتحول الرقمي والابتكار في

مجال التطبيقات والمنصات السياحية”. مبرزا أن التنافس في هذا المجال من شأنه

أن يخلق “وسطا ابتكاريا وتنافسيا. من مميزاته خفض الأسعار. كما يرفع من

القدرات التشغيلية للمؤسسات المستحدثة”.

كما تطرق المشاركون في هذه التظاهرة العلمية إلى عدة مواضيع من بينها “التحول

الرقمي كآلية لتدعيم التسويق السياحي والفندقي. تطبيقات التسويق الالكتروني

ودوره في إدارة العلاقة مع العملاء. وكذا واقع رقمنة الخدمات السياحية على

مستوى المؤسسات الجزائرية