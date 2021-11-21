التحول لإستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات العمومية في ظرف 3 أشهر

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد, مهلة 3 أشهر للتحول لإستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات العمومية.

ومرافق الدولة خصوصا قطاعي الصحة والتربية، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وأضاف نفس البيان، أن كل البلديات ملزمة بإستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية.

بما في ذلك الطرقات السريعة والمناطق الجبلية كالأوراس، الونشريس وجرجرة.

وكان رئيس الجمهورية، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، أين خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي.

والمتعلق باختصاصات مجلس الدول وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية.

وذلك في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع أحكام دستور 2020.

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كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون في ختامه توجيهات عامة بضرورة تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء.

كما كلف الرئيس وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة.

ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية توجيهات بإقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا.

كما ثمن الرئيس الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.

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