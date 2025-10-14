التحول نحو الـ “eSIM”.. وزير البريد يجتمع بممثلي متعاملي الهاتف النقال

ترأس سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لقاء بمقر الوزارة جمعه برئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، ممثلي متعاملي الهاتف النقال، وممثلين عن الوكالة الوطنية للذبذبات. خصص لبحث إدماج الشريحة الإلكترونية “eSIM” ضمن باقات الخدمات.

وأكد وزير البريد، أن هذه التقنية تمثل قفزة نوعية في خدمات الهاتف النقال، كونها تتيح تفعيل عدة خطوط على جهاز واحد دون الحاجة إلى شريحة فعلية. مما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص إستيراد الشرائح، وتعزيز الأمن الرقمي.

وأوضح زروقي، أن اعتماد الـ ” eSIM” يأتي ضمن خارطة الطريق للتحول الرقمي التي ترافق التحضير لإطلاق شبكة الجيل الخامس. داعيًا إلى تنسيق وثيق بين المتعاملين وسلطة الضبط لضمان جاهزية البنية التحتية وتوحيد المعايير التقنية. مشيراً إلى أهمية تقاسم البنية التحتية بين المتعاملين، باعتباره خيارًا استراتيجيًا. يهدف إلى تقليل أعباء الاستثمار في البنية التحتية، وتوجيهه لتدعيم الاستثمارات في المنشئات التقنية لخدمات الهاتف والإنترنت.

واختتم زروقي بالتأكيد أن المواطن يبقى محور أولويات القطاع، وأن إدماج هذه الخدمة الجديدة يندرج في مسعى الوزارة لتوفير خدمات رقمية عصرية وآمنة. تعزز مكانة الجزائر في مجال الاتصالات الحديثة.

