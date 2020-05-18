التحويلات الإجتماعية استهلكت 2400 مليار دينار خلال سنة 2017

بلغت قيمة التحويلات الإجتماعية حسب المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017 الصادر عن وزارة المالية، ما قيمته 2459 مليار دينار.

وحدد قانون المالية لسنة 2017 التحويلات الإجتماعية بقيمة 1630 مليار دينار، وهو ما يمثل 8.40 من الناتج المحلي الخام و 23 بالمائة من ميزانية الدولة.

كما بلغت الإعتمادات المخصصة للتدخلات العمومية وهي الميزانيات، الإضافية التي تخصصها الدولة للنفقات العمومية حيث بلغت التحويلات الإجتماعية في هذا السياق 800 مليار دينار جزائري إضافية، ليصبح مجموع التحويلات الإجتماعية خلال سنة 2017 2400 مليار دينار.