التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024

شهدت الجزائر في عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف المحمول، حيث ارتفعت بنسبة 109% مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يعكس تزايد استخدام وسائل الدفع الرقمية، خاصة في صفوف الشباب الباحثين عن حلول سريعة وفعالة.

وفقًا لتقرير صادر عن تجمع النقد الآلي (GIE Monétique)، بلغت قيمة التحويلات المالية بين الأفراد عبر تطبيقات مثل “بريدي موب” و”ويمباي” 503 مليار دينار جزائري في 2024. مقابل 241 مليار دينار جزائري في العام 2023.

كما ارتفع عدد التحويلات من 17.8 مليون عملية في 2023 إلى 36.2 مليون عملية في 2024، أي بزيادة تقدر بنحو 103%.

من جهة أخرى، شهدت عمليات الدفع عبر الهاتف النقال التي يستفيد منها التجار الإلكترونيون زيادة كبيرة. حيث بلغ عدد العمليات 58.4 مليون عملية، بزيادة 49%. وبلغت قيمتها الإجمالية 43.5 مليار دينار جزائري، بزيادة 56% عن العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الدفع عبر الهاتف المحمول دخل حيز الخدمة الرسمي في الجزائر في عام 2022. ويشمل عمليات الدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR code) وتحويلات الأموال بين الأفراد (P2P).

وقد بدأ التشغيل البيني بين البنوك في جانفي 2024، مما ساهم في تسهيل وصول خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول إلى مزيد من الزبائن.

وفي إطار التحولات الرقمية، بلغ إجمالي قيمة الدفع الإلكتروني في الجزائر في 2024 حوالي 643.8 مليار دينار جزائري، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023.

كما شهدت عمليات الدفع عبر الإنترنت نموا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 61%، وبلغت قيمتها 51.9 مليار دينار جزائري.

علاوة على ذلك، أظهرت الأرقام زيادة واضحة في التوجه نحو الدفع الرقمي، حيث ارتفع عدد المعاملات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بنسبة 41%.

بينما شهدت عمليات السحب من الموزعات الآلية زيادة بنسبة 13%. مما يدل على تحول تدريجي في تفضيلات المستخدمين نحو الدفع الإلكتروني على حساب السحب النقدي.