التحويل ما بين جامعة التكوين المتواصل وباقي الجامعات مسموح لهذه الفئة

أفادت جامعة التكوين المتواصل، اليوم الاثنين، أن التحويل ما بينها وباقي الجامعات، مسموح به حصريا، لحملة البكالوريا الجدد.

وأوضح المصدر ذاته أن “التحويل ما بين جامعة التكوين المتواصل وباقي الجامعات، مسموح به فقط لحملة بكالوريا 2025″. أما التحويلات بالنسبة للسنوات الأخرى فهي “غير ممكنة حاليا لغياب المعابر، على أن يتم النظر في إمكانية ذلك مستقبلا”.

وفي سياق ذي صلة، أشارت الجامعة في ردها على بعض انشغالات الطلبة إلى إمكانية التحويل ما بين المراكز، بحيث “سيكون بإمكان مدراء المراكز. نهاية هذا الأسبوع، معالجة الحالات المعنية”.

أما بالنسبة لخدمة النقل الحضري وشبه الحضري، لفت نفس المصدر إلى أن “طلبة جامعة التكوين المتواصل يستفيدون، على قدم المساواة. من نفس الامكانيات المسخرة لخدمة باقي الطلبة الجامعيين. مع وجود برنامج للفترات المسائية، يخص طلبة جامعة التكوين المتواصل ويراعي برنامج الدراسة” .

وفيما يتعلق بالإيواء، أوضح البيان أنه “خاص فقط بالطلبة الذين سجلوا بجامعة التكوين المتواصل عند حصولهم على شهادة البكالوريا. سواء حملة بكالوريا 2024، منتقلين أو معيدين. وكذا حملة بكالوريا 2025” .

كما أضاف أن “بطاقات الطالب تسلم لجميع الطلبة على مستوى المراكز، حيث سيتم الشروع، ابتداء من يوم غد الثلاثاء. في تسليمها للطلبة الجدد ثم باقي السنوات الأخرى”.

على صعيد ذي صلة، أشار البيان إلى أن التسجيل بالمكتبة الرقمية هو حق لكل طالب بالجامعة. حيث “سيتم الشروع، بداية أكتوبر، في تسليم الطلبة رابط واسم وكلمة المرور للاستفادة من هذه الخدمة”.

من جهة أخرى، أوضح نفس المصدر أن جامعة التكوين المتواصل “لا تفتح أي دورة جديدة للقبول بعنوان هذه السنة. سواء في الليسانس أو الماستر”.

وفي ردها على انشغالات الطلبة المعنيين بالتخصصات الجديدة، أوضحت الجامعة أن عملية التسجيل الخاصة بهم ستكون متاحة قبل نهاية الأسبوع. حيث يجري إدراج هذه التخصصات في نظام “بروغرس”، بالتنسيق مع المصالح المكلفة على مستوى الوزارة، وهي العملية التي “قاربت على الانتهاء”.