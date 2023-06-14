التحوّل إلى التبادل بالعملة الوطنية بين الجزائر وروسيا

قال سفير روسيا بالجزائر أليكسي ريبيك، أن روسيا ستدعم مقترح وطلب الجزائر للتحول إلى التعامل والحسابات بالعملات الوطنية.

وأشار سفير روسيا بالجزائر خلال افتتاح أشغال منتدى رجال الأعمال “الروسي-الجزائري”، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أن الجزائر أكدت على تطوير واستمرار التعاون أكثر مع روسيا في السنوات الأخيرة. مضيفا أن مجموعة بريكس توحد 40 بالمائة من النسمة في العالم ومتعدد الأقطاب بالشكل الحقيقي والواقعي.

وأضاف السفير الروسي، أن روسيا تدعم مقترح وطلب الجزائر لتطوير المسألة والتحول إلى الحسابات بالعملات الوطنية وتطوير التجارة. وكل ما تم ضمه في الوثيقة، وهو الأمر الذي سيساعد في النمو ورفع الناتج الإجمالي في البلدين ويسحسن مستوى المعيشة في بلدينا وسنتوصل إلى تعميق التعاون في المستقبل.

وأوضح السفير الروسي، أن روسيا والجزائر لديهم تاريخ عميق وطويل أكثر من 60 عام من التعاون. وهو يؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين. مشيرا إلى أنها من الدول الأولى التي تشغل منصب ومكانة مهمة في روسيا بالرغم من الإهتزازات والوضع الصعب. ويتم العمل على تحسين نوعية المواد الهندسية وتوقيع اتفاقيات مشتركة بين الطرفين في مجال الأسمدة وتحسين نوعيتها.

كما أفاد، أن رجال الأعمال يشعرون أكثر بالحماية ويتحركون بثقة أكبر. ومن المجالات التي نتعاون فيها الزراعة التقنيات العالية والمجالات التي يتم العمل عليها ويتم تطويرها بالشكل المناسب والكافي . كما تم التأكد بأن كل المنتجات في الجزائر مطلوبة في روسيا ويمكن تصديرها. وبالتوازي مع المشاريع ومجال الزراعة يتم التأكيد والإهتمام بالتقنيات ويتم العمل على بناء مشاريع مشتركة بين الطرفين. حيث أن تصدير المنتجات الجزائرية والعمل في مجال الإبتكار سيساعد على تعميق التعاون بين البلدين.

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