التخطيط للحرقة عبر شاطئ عين البنيان..3 شبان أمام المحكمة

تابعت محكمة الشراقة، ثلاث شباب بتهم تتعلق بمساعدة أشخاص على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل منفعة مالية. بالإضافة إلى الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وذلك على إثر توقيفهم متلبسين بمحاولة الحرقة من شاطئ عين البنيان على متن قارب متجهين إلى اسبانيا.

كما تعود ملابسات القضية، لمعلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص أشخاص بصدد الهجرة غير شرعية نحو أوروبا عبر شاطئ عين البنيان غرب العاصمة. وعلى إثر عملية مراقبة وترصد تم توقيف المعنيين وتحويلهم على التحقيق الأمني ومن ثم القضائي. حيث سبق ان مثل عدد من المتهمين سابقا للمحاكمة. أين تمت إدانة المتهمين الثلاث غيابيا وهي الأحكام التي مثلوا اليوم لمعارضتها والتي تدينهم بـ5 سنوات حبسا نافذة.

وخلال معارضة الحكم الغيابي أنكر المتهم”ش.ع” أي علاقة له بالتخطيط أو التدبير للهجرة غير الشرعية. موضحا أنه تاجر و رب عائلة، وأنه حضر خلال التحقيق في الملف بعد استدعاءه من قبل قاضي التحقيق. وأن توجيه الاتهام له كان بناءا على تصريح أحد المتهمين. الذي ادعى أنه سلمه مبلغ 80 مليون سنتيم، وأن هذا الأخير خلال المواجهة نفى معرفته به، وتعامله معه. وأكد أن الشخص الذي تعامل معه قدم اسم “ش.ع” ورجح في أن يكون قد انتحل صفته. وهو الطرح الذي طالب بموجبه دفاعه إفادة موكله بالبراءة لوجود شك في القضية.

من جهتهما المتهمان “ف.ر” و”ب.م” المتهمان بالشروع في الهجرة غير الشرعية. اعترفا بذلك وأكدت أن الأمن ضبطوهما على متن القارب خلال استعدادهما للحرقة. وأنها دفعا ما قيمته 40 مليون سنتيم لمغادرة التراب الوطني، وانكرا معرفتهما بالمتهم الاول.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية.

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