التخطيط لهجوم انتحاري في حفل النجمة العالمية تايلور سويفت

ألقي القبض على شخصين يوم أمس الأربعاء في فيينا بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري. يستهدف بشكل خاص حفلات المغنية تايلور سويفت في العاصمة النمساوية.

وأعلنت المخابرات في الدولة الواقعة في جبال الألب، اليوم الخميس، أن المشتبه به الرئيسي. وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، كان يخطط لهجوم انتحاري “لقتل عدد كبير من الأشخاص”.

وقال عمر هيجاوي بيرشنر، مدير المخابرات في مؤتمر صحفي: “لقد أدلى باعتراف كامل. وقال إنه كان ينوي تنفيذ هجوم باستخدام المتفجرات والأسلحة البيضاء”.

وأضاف: “كان هدفه قتل نفسه وعدد كبير من الناس، سواء اليوم أو غداً، خلال الحفل”.