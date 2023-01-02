التخلي عن امتحان “السانكيام”

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم التخلي عن امتحان نهاية السنة في الطور الابتدائي “السانكيام”. كما أشار وزير التربية، إلى أن الامتحان سيعوض بتقييم المكتسبات الذي سيكون مفيدا دون أن يربك التلميذ.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح سابقا أنه لن يدخل في احتساب المعدل السنوي العام.

كما أشار وزير التربية خلال الندوة الوطنية المخصصة لتقييم مكتسبات التلاميذ في التعليم الإبتدائي. أنه تم تنظيم ورشات خاصة يشارك فيها إطارات القطاع لتقييم وضبط العمليات الخاصة بالدخول المدرسي والكتاب المدرسي. مؤكدا أنه سيشرع في تنظيم الإمتحان هذه السنة.

وأشار وزير التربية في ذات السياق، أن الإمتحان لن يدخل في احتساب معدل الإنتقال إلى الأولى متوسط. حيث أن معدل الإنتقال سيكون هو المعدل الذي تحصل عليه التلميذ أثناء السنة الدراسية. فيما يكون التقييم البيداغوجي هو خدمة خاصة بالتلميذ ترفع عنه أشكال الضغط.

وأضاف وزير التربية، أنه تقرّر مراجعة إمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بإدخال البيداغوجية عليه وتحسين وظيفتة في تقييم مكتسبات التلميذ إنطلاقا من مرجعية الكفاءات المستهدفة في كمرحلة التعليم الابتدائي. في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة سيما ما تعلق باعادة النظر في منظومة الإمتحانات المدرسية وتكييفها. كما أن المقاربة في الملف مقاربة علمية منهجية تبدأ من أهل الإختصاص.

وأشار وزير التربية إلى أن الهدف من مراجعة إمتحان التعليم الابتدائي هو االتركيز على وظيفية التشخيص قصد معرفة مستوى تحسين الكفاءات المحددة في منهاج وكذا تقييم النقائص. مشيرا إلى أن الإمتحان الهدف منه تشخيص نقاط القوة والضعف والمكتسبات وغير المكتسبات لدى التلميذ.