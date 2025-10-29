حالات الطوارئ.. تعليمات صارمة من عدل

ترأس اليوم الأربعاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل اجتماعا تنسيقيا رفقة المدير العام لفرع التسيير العقاري عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ويهدف اجتماع مدير وكالة عدل وفرع التسيير العقاري إلى التنسيق الفعال بين جميع المصالح المشتركة للتدخل في حالات الطوارئ. التي قد تنجم عن التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق الوطن.

ولتعزيز هذا المسعى وضمانا لتدخل سريع وآني، دعا المدير العام للتحضير اللوجيستيكي على مستوى كل مديرية جهوية ووحدات فرع التسيير العقاري. لأجل ضمان تدخل فعال وسريع في حالات الطوارئ التي قد تنتج عن التقلبات الجوية .

كما دعا إلى الشروع في عملية تنظيف واسعة للبالوعات و مجاري مياه الأمطار لجميع الأحياء. وفي حال تسجيل نقاط سوداء أمر بضرورة معالجتها في الحين.

وعلى هامش هذا الإجتماع قرر المدير العام لوكالة عدل، بتشكيل لجنة تنسيقة على المستوى الوطني. ولجان على المستوى الجهوي تعمل على التنسيق. وإتخاذ إجراءات استباقية لتجنب أي حوادث على مستوى أحياء عدل.

وجاء اللقاء التنسيقي بين مختلف مصالح وكالة عدل، ضمانا لخدمة عمومية آنية و فعّالة تلبية لاحتياجات السكان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور