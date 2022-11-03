التدريس في الجامعات إلى غاية التاسعة ليلا

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية. أمرتهم من خلالها بضرورة استغلال الهياكل البيداغوجية والعلمية إلى غاية التاسعة ليلا .

وجاء في المراسلة التي تحمل رقم 1618 والتي تحوز” النهار أون لاين” على نسخة منها، أنه “من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على النشاط البيداغوجي والعلمي بمختلف هياكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. أطلب منكم تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث والحاضنات ، وكذا التدريس في حالة الضرورة وحسب إمكاناتكم الى غاية التاسعة ليلا”.

وأكدت الوزارة على ضرورة تأمين مختلف المرافق والطلبة الحاضرين والتنسيق مع مدراء الخدمات الجامعية لضمان نقل الطلبة مساء .