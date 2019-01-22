التدعيم بـ 20 غواصا وفرق بحث من ولايات مجاورة للبحث عن الصحفي المفقود

تتواصل لليوم الثاني، عمليات البحث عن الصحفي المصور بالجريدة الوطنية الناطقة بالفرنسية بن حليمة كريم، الذي تعرض ليلة أول أمس إلى الغرق.

حيث تم اليوم الثلاثاء، تدعيم وحدات الحماية المدنية بـ 20 غواصا و35 عون تدخل .

إلى جانب الإستعانة بـ 6 قوارب نصب صلبة وسيارات اسعاف من بينها طبية.

بالإضافة لشاحنة إنارة كما تم أيضا تلقي الدعم بفرق غواصين من ولايات عين تموشنت مستغانم تلمسان والشلف .

وذلك لمواصلة عمليات البحث عن المفقود بعرض البحر.

وكان الصحفي الزميل بن حليمة كريم، يمارس هواية الصيد بالقرب من منطقة الصخرة العجوز التابعة لبلدية المرسى الكبير.