التدفئة في المدارس.. الرقمنة ستظهر الأمور على حقيقتها  

وضعت وزارة التربية الوطنية، نظام رقمي للإشعار والتبليغ عن وضعية التدفئة في المؤسسات التربوية، عبر كامل التراب الوطني.

وفي هذا الإطار أكد صادق دزيري رئيس نقابة “أونباف”، أن هذا النظام من شأنه كشف وظهور الأمور على حقيقتها.

وأوضح دزيري في تصريح للنهار، أن التدفئة من أهم الملفات التي تستحق العناية. لأنها أحد العوامل التي تترك التلميذ والأستاذ في ارتياح ويكون الجو يسمح بالتحصيل والتعلّم.

كما أضاف المتحدث، أن كل التراب الوطني بما فيها العاصمة تعاني من إشكالية التدفئة الموجودة في المدارس. مشيرا إلى أن “المتضررة الأولى هي المدارس الابتدائية المسيرة من قبل المجالس المحلية والمنتخبة . وهذا التسيير –يضيف دزيري- “يتركها في معزل عن قطاع التربية ومشاكلها تبقى متراكمة خاصة بالمناطق الداخلية والظل التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة”.