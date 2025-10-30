التدفئة والاحتياطات الأمنية داخل المؤسسات التربوية.. هذا ما قاله الوزير

شدّد وزير التربية محمد صغير سعداوي على ضرورة التأكد من جاهزية وسائل التدفئة داخل المؤسسات التربوية ومتابعة عملها بشكل سليم لضمان راحة التلاميذ والإطارات التربوية خلال فصل الشتاء.

كما أكّد الوزير في الندوية الوطنية عبر تقنية التحاضر المرئي على وجوب المعاينة والمتابعة الميدانية المنتظمة لمنظومة التدفئة، وتفعيل نظام الإشعار للإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات تتعلق بالتدفئة فور وقوعها، لضمان التدخل السريع ومعالجة أي خلل في الوقت المناسب.

وفيما يخص الاحتياطات الأمنية والصحية داخل المؤسسات التربوية أكد الوزير على أهمية اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والصحية داخل المؤسسات التربوية، سواء ما تعلق بسلامة الهياكل والتجهيزات، مشدّدًا على وجوب التحلي باليقظة لتفادي أي حوادث أو أضرار، وهذا من خلال متابعة وضعية الهياكل التربوية لاسيما القديمة منها لتفادي أي حوادث و أخذ كل الاحتياطات الصحية لتجنب ظهور حالات مرضية أو أوبئة.

ترسيخ ثقافة التميز والتنافس والإبداع في الوسط المدرسي

كما أكد الوزير من جانب آخر على وجوب ترسيخ ثقافة التميز والتنافس والإبداع داخل الوسط المدرسي، من خلال مرافقة المسابقات الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة والمتمثلة في المسابقة الوطنية بين الثانويات، المسابقة الوطنية للابتكار المدرسي، مسابقة شهر اللغة العربية.

وشدّد على ضرورة الترويج لهذه المبادرات عبر الصفحات الرسمية لمديريات التربية، وضمان تغطيتها الإعلامية في مختلف مراحلها، بما يتيح تحفيز التلاميذ على المشاركة الإيجابية وإبراز الكفاءات المبدعة في الوسط التربوي.