التذاكر مجانا لأنصار اتحاد العاصمة خلال مباراة الجيش الملكي

أعلمت إدارة إتحاد العاصمة أنصارنا الذين تنقلوا إلى المغرب لمساندة الفريق خلال مواجهة الجيش الملكي، الأحد. بأن التذاكر ستكون مجانا.

كما قالت أن الخطوة جاءت من الفريق المضيف الذي قرّر مجانية الدخول للمشجعين الجزائريين من المدخل الجنوبي لملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وأكدت إدارة “سوسطارة” عن تخصيص للأنصار المدرج رقم 21 للدخول مباشرة شرط إبراز جواز السفر.

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