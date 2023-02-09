التذاكر مجانية لأنصار شباب بلوزداد خلال مباراة الزمالك المصري

دعت إدارة فريق شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي أنصار الفريق لمساندة المدافع كداد و رفقائه في مباراة الغد أمام المستضيف الزمالك المصري.

كما كشفت إدارة الرئيس مهدي رابحي عن تخصيص 200 تذكرة مجانية للأنصار الذين ينوون التواجد في مدرجات ملعب القاهرة الدولي.

وطلبت إدارة السياربي من الأنصار. التوجه للبوابة الرئيسية “الرشدان” لاستلام التذاكر مجانية من طرف ممثل الفريق الذي سيكون في استقبالهم، كما اشترطت إبراز جواز السفر فقط.

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