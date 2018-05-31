التذكرة بـ22 ألف دينار إلى 3 بلدان أوروبية.. وهذا برنامج الرحلات

مؤسسة النقل البحري ستستأجر سفينة ضخمة تتسع لـ1800 مسافر

الجزائر ستشتري سفينة عملاقة لديها استقلالية بـ10 أيام وقود ومؤونة

انتهت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، من إعداد البرنامج الخاص بموسم الاصطياف لسنة 2018، والذي سيشمل 9 رحلات خارجية نحو ثلاث دول أوروبية، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية، فيما ستقوم المؤسسة بكراء سفينة ضخمة بطاقة 1800 مسافر تقوم بـ600 رحلة سيتم استغلالها في مختلف الاتجهات.

وكشف مصدر مسؤول في اتصال أمس مع «النهار»، أن المصالح التجارية للمؤسسة قد انتهت من إعداد البرنامج الخاص بالرحلات وسلّمته للمديرية العامة للمصادقة عليه.

وأكد ذات المتحدث أن البرنامج سيضمن رحلة كل يومين أو ثلاثة أيام نحو وجهات مختلفة إلى ثلاث دول أوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، انطلاقا من ثلاث مدن جزائرية وهي كل من الجزائر العاصمة ووهران وسكيكدة.

وحسبما تحوزه «النهار» من معلومات، فإن الرحلات البحرية نحو الخارج ستكون انطلاقا من سكيكدة نحو مدينة جنوة الإيطالية، ومن سكيكدة إلى مارسيليا، ومن الجزائر العاصمة إلى مارسيليا، ومن الجزائر العاصمة إلى مدينة أليكانت الإسبانية، ومن الجزائر العاصمة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، بالإضافة إلى رحلات من مدينة وهران إلى مدينة برشلونة، ومن وهران إلى أليكانت، ومن وهران إلى مارسيليا.

وتضاف إليها رحلات الداخلية من الجزائر العاصمة إلى تامنفوست، بالإضافة إلى الرحلة من ميناء وهراء إلى ميناء عيون الترك، تستعمل فيها بواخر صغيرة ومتوسطة.

وبخصوص أسعار الرحلات الخارجية، أكد مصدر «النهار» أنها ستتراوح ما بين 22 ألف دينار جزائري و30 ألف دينار للتذكرة، على اختلاف الرحلة والتوقيت والوجهة، مؤكدا أن الأسعار المعتمدة من قبل المؤسسة ستكون في متناول الجالية الجزائرية في الخارج والمسافرين الجزائريين الراغبين في التنقل عبر بواخر المؤسسة نحو أوروبا.

وأضاف ذات المتحدث أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد قامت بكراء سفينة «إليروس»، وهي سفينة ضخمة بطاقة استيعاب تقدر بـ1800 مسافر و600 مركبة من مختلف الأنواع، حيث ستعمل هذه السفينة على دعم حظيرة المؤسسة الوطنية للسفن.

وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المصدر أن السفينة التي ستقتنيها الجزائر من الصين ستكون بطاقة استيعاب تتجاوز 1800 مسافر، كما ستكون لها استقلالية في الوقود لمدة 10 أيام واستقلالية في المؤونة.