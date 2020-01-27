التراث الجزائري حاضر في مأدبة العشاء التي أقيمت على شرف أردوغان

حضرت الجمعية الموسيقية “دار الغرناطية” من القليعة، أمس الأحد، مأدبة العشاء التي أقيمت على شرف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقصر الشعب.

وفضّلت عناصر الجمعية الموسيقية التزين باللباس التقليدي الجزائري العريق، وكان لكاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، سليم دادة، حضور في هذه المناسبة.

حيث كتب في تغريدة له “على هامش مأدبة العشاء على شرف الرئيس التركي أردوغان في قصر الشعب، لقاء جميل بالجمعية الموسيقية “دار الغرناطية” من القليعة، التى أتحفتنا بأعذب الألحان الجزائرية والأندلسية والتركية”.

وأضاف “هكذا تتواصل الأجيال وبشتى الطرق في تناقل التراث الثقافي اللا مادي الجزائري”.