التراجع عن إجبارية بطاقة التعريف البيومترية في ملفات التقاعد

ألغت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، قرار إلزامية حيازة بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في ملفات المحالين على التقاعد الجدد، والعودة إلى تلك العادية خضراء اللون.

لم يمر شهر على عمر التعليمة التي حملت رقم 31 والصادرة بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر المنقضي، من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، والتي أجبر بموجبها المحالين على التقاعد الجدد حيازة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر البيومتريين، ضمن الملفات المودعة على مستوى مختلف الوكالات المحلية، حتى تراجع عنها بتعليمة ثانية.

وحسب نص التعليمة الجديدة التي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منها، لإلغاء الأولى، فقد تم تبرير قرار الإلغاء هذا، بالرغبة في تفادي سوء فهم التعليمة السابقة، ليأمر من خلالها بالاعتراف بالبطاقة العادية، كون الأهم من كل هذا هو استعمال رقم التعريف الوطني في معالجة ودراسة الملفات المودعة وتطهير قاعدة المعطيات للصندوق والتخلص من تلك العالقة، لتمكين المواطن من الاستفادة من حقه في التقاعد.

وطالب المدير العام، مديري الوكالات المحلية، بضرورة تحسيس المعنيين بالتقاعد الجدد، بأهمية حيازة بطاقة التعريف الوطني البيومترية، قصد التمكن من معالجة الملفات بطريقة أوتوماتيكية.

وكانت التعليمة السابقة التي نشرت “النهار أونلاين” مضمونها، قد ألزمت حيازة بطاقة التعريف أو جواز السفر البيومتريين أو رفض دراسة ملفات التقاعد إلى حين إحضار إحداهما.