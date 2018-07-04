الترامواي مجاني غدا الخميس

أعلنت شركة استغلال الترامواي “سيترام”، أن النقل عبر الترامواي سيكون مجاني يوم الخميس بمناسبة العيد الوطني للاستقلال.

و أضاف بيان الشركة، أن خدمة النقل عبر الترامواي ستكون أيضا مجانية عبر شبكات الترامواي في ولايات الجزائر

منها العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، سيدي بلعباس، وورقلة.

وللتذكير النقل عبر الترامواي سجل 43.2 مليون مسافر في 2017 في المدن الستة المجهزة بهذا النوع من وسائل النقل

يذكر أن النقل عبر الترامواي سجل 2ر43 مليون مسافر في 2017 في المدن الستة المجهزة بهذا النوع من وسائل النقل حسبما اشار اليه البيان مضيفا ان العدد الاجمالي للمحطات يقدر ب 143 محطة.

و يقدر الطول الإجمالي لخطوط شبكات الترامواي عبر الوطن ب 87 كلم.