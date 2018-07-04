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الترامواي مجاني غدا الخميس

أخبار الجزائر
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الترامواي مجاني غدا الخميس
بقلم م. فيصل

أعلنت شركة استغلال الترامواي “سيترام”، أن النقل عبر الترامواي سيكون مجاني يوم الخميس بمناسبة العيد الوطني للاستقلال.

و أضاف بيان الشركة، أن خدمة النقل عبر الترامواي ستكون أيضا مجانية عبر شبكات الترامواي في ولايات الجزائر

منها العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، سيدي بلعباس، وورقلة.

وللتذكير النقل عبر الترامواي سجل  43.2 مليون  مسافر في 2017  في المدن الستة  المجهزة بهذا النوع من وسائل النقل

يذكر أن النقل عبر الترامواي سجل  2ر43 مليون  مسافر في 2017  في المدن الستة  المجهزة بهذا النوع من وسائل النقل حسبما اشار اليه البيان  مضيفا ان العدد  الاجمالي للمحطات يقدر ب 143 محطة.

و يقدر الطول الإجمالي لخطوط شبكات الترامواي عبر الوطن ب 87 كلم.


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