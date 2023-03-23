التراويح.. وزير الشؤون الدينية يدعو إلى عدم الإطالة في الصلاة

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إلى تجنب الإطالة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

كما أوضح وزير الشؤون الدينية، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع لجنة الأهلة لترصد هلال رمضان، أن الأنسان يتحرى التخفيف. سواءً في الموعظة أو صلاة التراويح. مضيفا لأنها نافلة والمصلون يحبون الخشوع والأجر.

وعن فتح كل المساجد، أكد الوزير أنها 20 ألف مسجد تقام فيه صلاة التراويح. إلا أن البعض لها خصوصية قائلا “وننتظر أن يحين وقتها”.

في حين، دعا بلمهدي، إلى الابتعاد عن الاحتكار ورفع الأسعار في شهر رمضان، الذي يلهب جيوب المواطنين. قائلا “من الجيد أن يربح الانسان لكن يربح الآخرة وليس الدنيا”.

الصلاة عبر مساجد فرنسا

وكان وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، قد أكد “استعداد الوزارة لتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان عبر مساجد فرنسا”.

وعن قرارات وقف انتداب الأئمة بفرنسا بـ2024، قال بلمهدي أنه بصدد تباحث البدائل الممكنة لهذا القرار مع عميد مسجد باريس الكبير. وهذا من أجل ضمان تغطية مساجد فرنسا من حيث الخطابة والتدريس والقوافل العلمية والثقافية.

ومن جهته، قال عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز “سنعمل على أن نكون في مستوى هذه الثقة”. مثمنا “الجهود المبذولة لصالح الجالية الجزائرية بفرنسا”. “في وقت يحرص فيه 120 موظفا منتدبا على الالتزام بخطاب يرقى إلى مواجهة كل أشكال التطرف ومحاربة الاسلاموفوبيا”.

كما أضاف أن “العلاقات بين مسجد باريس والوزارة تعرف تطورا ملحوظا وهي تجسد تعليمات الرئيس تبون”. الرامية إلى “رعاية كل ما يتعلق بواقع جاليتنا بالخارج بما فيه الجانب الديني”.