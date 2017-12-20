التربصات التحضيرية للألعاب الإفريقية للشباب خلال العطلة الشتوية

قررت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، تنظيم تربصات تجريبية للمواهب الرياضية الشبانية، خلال العطلة الشتوية، بالتعاون مع الإتحادات الرياضية الوطنية.

وهذا تحسبا لدورة الألعاب الأفريقية للشباب القادمة صيف 2018 والتي من المزمع إجرائها في الجزائر.

وقررت الوزارة، أن التربصات تهدف لإنتقاء أبرز المواهب الشبانية وتدريبها، بإستغلال العطلة المدرسية من 23 ديسمبر إلى 6 جانفي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن 561 رياضيا شابا سيشارك في 21 تخصص مدرج ضمن المنافسة الإفريقية المرتقبة.

كما يشرف عليهم 75 مدربا و 30 من الطاقم الطبي وإداري، وستكون الدورات بـ 11 موقعا بين مراكز تجمع منها معسكر، السويدانية، سيدي بلعباس.