التربية الوطنية.. هذا جدول الاختبارات المهنية

أفرج الديوان الوطني للامتحانات المهنية، اليوم السبت، عن جدول سير الاختبارات للامتحانات المهنية. وهذا للالتحاق بالتكوين المتخصص سلك مديري المتوسطات، رتبة مدير متوسطة دورة جويلية 2023.

كما أشار الديوان، إلى أن الممتحنين في 10 جويلية سيجتازون اختبار في التشريع المدرسي من الثامنة إلى 11 صباحا. وعلوم التربية من الواحد بعد الزوال إلى الثالثة مساء. وتكنولوجيا الاعلام والاتصال من الثالثة والنصف مساء إلى غاية الخامسة و30 دقيقة مساء.

أما بخصوص الالتحاق بالتكوين المتخصص سلك مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط رتبة مفتش التعليم الابتدائي، والمتوسط. وكذا الراغبين في الالتحاق بالتكوين المتخصص سلك مفتشي التربية الوطنية رتبة مفتش التربية والوطنية. فالممتحنين يجتازون اختبار في الاختصاص من الثامنة إلى 11:00 سا. وهندسة التكوين من 13:00 سا إلى 16:00 سا. وتكنولوجيا الإعلام والاتصال و16:30 دقيقة إلى 18:30 دقيقة.

أما للالتحاق بسلك نواب المقتصدين رتبة نائب مقتصد، فالممتحنين سيجتازون اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة. وهذا من الثامنة صباحا إلى غاية 11:00 سا. واختبار ذو طابع إداري او تحرير إداري من 13:00 سا إلى 16:00 دقيقة.

وعن رتبة مشرف التربية، فالمشاركين يجتازون اختبار في التشريع المدرسي من الثامنة إلى 11:00 سا. واختبار في التحرير الإداري من 13:00 سا إلى 16:00 سا.