الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة الآخيرة !!

لُعبت سهرة الأحد مباريات الجولة ال30 والآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.
وبعد هاته النتائج جاء الترتيب على النحو التالي:
1-إتحاد العاصمة 53 نقطة.
2-شبيبة القبائل 52 نقطة.
3-أتلتيك بارادو 48 نقطة.
4-شبيبة الساورة 47 نقطة.
5-وفاق سطيف 45 نقطة.
6-مولودية الجزائر 43 نقطة.
7-شباب قسنطينة 40 نقطة.
8-شباب بلوزداد 38 نقطة.
9-أهلي برج بوعريرج 37 نقطة.
10-مولودية وهران 36 نقطة.
11-نصر حسين داي 36 نقطة.
12-جمعية عين مليلة 36 نقطة.
13-إتحاد بلعباس 35 نقطة.
14-مولودية بجاية 33 نقطة.
15-أولمبي المدية 31 نقطة.
16-دفاع تاجنانت 31 نقطة.
التعليقات (0)