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الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة الآخيرة !!

الرياضة
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الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة الآخيرة !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

لُعبت سهرة الأحد مباريات الجولة ال30 والآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وبعد هاته النتائج جاء الترتيب على النحو التالي:

1-إتحاد العاصمة 53 نقطة.

2-شبيبة القبائل 52 نقطة.

3-أتلتيك بارادو 48 نقطة.

4-شبيبة الساورة 47 نقطة.

5-وفاق سطيف 45 نقطة.

6-مولودية الجزائر 43 نقطة.

7-شباب قسنطينة 40 نقطة.

8-شباب بلوزداد 38 نقطة.

9-أهلي برج بوعريرج 37 نقطة.

10-مولودية وهران 36 نقطة.

11-نصر حسين داي 36 نقطة.

12-جمعية عين مليلة 36 نقطة.

13-إتحاد بلعباس 35 نقطة.

14-مولودية بجاية 33 نقطة.

15-أولمبي المدية 31 نقطة.

16-دفاع تاجنانت 31 نقطة.


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