الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة الآخيرة !!

لُعبت سهرة الأحد مباريات الجولة ال30 والآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وبعد هاته النتائج جاء الترتيب على النحو التالي:

1-إتحاد العاصمة 53 نقطة.

2-شبيبة القبائل 52 نقطة.

3-أتلتيك بارادو 48 نقطة.

4-شبيبة الساورة 47 نقطة.

5-وفاق سطيف 45 نقطة.

6-مولودية الجزائر 43 نقطة.

7-شباب قسنطينة 40 نقطة.

8-شباب بلوزداد 38 نقطة.

9-أهلي برج بوعريرج 37 نقطة.

10-مولودية وهران 36 نقطة.

11-نصر حسين داي 36 نقطة.

12-جمعية عين مليلة 36 نقطة.

13-إتحاد بلعباس 35 نقطة.

14-مولودية بجاية 33 نقطة.

15-أولمبي المدية 31 نقطة.

16-دفاع تاجنانت 31 نقطة.