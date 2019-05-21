الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة ال29

لُعبت سهرة الثلاثاء مباريات الجولة ال29 وماقبل الآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.
وبعد هاته النتائج جاء الترتيب على النحو التالي:
1-إتحاد العاصمة 50 نقطة.
2-شبيبة القبائل 49 نقطة.
3-أتلتيك بارادو 45 نقطة.
4-شبيبة الساورة 44 نقطة.
5-وفاق سطيف 42 نقطة.
6- شباب قسنطينة 40 نقطة.
7-مولودية الجزائر 40 نقطة.
8-أهلي برج بوعريرج 37 نقطة.
9-نصر حسين داي 36 نقطة.
10-جمعية عين مليلة 36 نقطة.
11-شباب بلوزداد 35 نقطة.
12-إتحاد بلعباس 35 نقطة.
13-مولودية وهران 33 نقطة.
14-مولودية بجاية 33 نقطة.
15-دفاع تاجنانت 31 نقطة.
16-أولمبي المدية 31 نقطة.
التعليقات (0)