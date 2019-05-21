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الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة ال29

الرياضة
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الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة ال29 صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

لُعبت سهرة الثلاثاء مباريات الجولة ال29 وماقبل الآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وبعد هاته النتائج جاء الترتيب على النحو التالي:

1-إتحاد العاصمة 50 نقطة.

2-شبيبة القبائل 49 نقطة.

3-أتلتيك بارادو 45 نقطة.

4-شبيبة الساورة 44 نقطة.

5-وفاق سطيف 42 نقطة.

6- شباب قسنطينة 40 نقطة.

7-مولودية الجزائر 40 نقطة.

8-أهلي برج بوعريرج 37 نقطة.

9-نصر حسين داي 36 نقطة.

10-جمعية عين مليلة 36 نقطة.

11-شباب بلوزداد 35 نقطة.

12-إتحاد بلعباس 35 نقطة.

13-مولودية وهران 33 نقطة.

14-مولودية بجاية 33 نقطة.

15-دفاع تاجنانت 31 نقطة.

16-أولمبي المدية 31 نقطة.


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