الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة ال29

لُعبت سهرة الثلاثاء مباريات الجولة ال29 وماقبل الآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وبعد هاته النتائج جاء الترتيب على النحو التالي:

1-إتحاد العاصمة 50 نقطة.

2-شبيبة القبائل 49 نقطة.

3-أتلتيك بارادو 45 نقطة.

4-شبيبة الساورة 44 نقطة.

5-وفاق سطيف 42 نقطة.

6- شباب قسنطينة 40 نقطة.

7-مولودية الجزائر 40 نقطة.

8-أهلي برج بوعريرج 37 نقطة.

9-نصر حسين داي 36 نقطة.

10-جمعية عين مليلة 36 نقطة.

11-شباب بلوزداد 35 نقطة.

12-إتحاد بلعباس 35 نقطة.

13-مولودية وهران 33 نقطة.

14-مولودية بجاية 33 نقطة.

15-دفاع تاجنانت 31 نقطة.

16-أولمبي المدية 31 نقطة.