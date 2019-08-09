“الترجي التونسي” مُستاء من بلايلي

وسيكون إبن مدينة وهران مُطالبا بتقديم تبريرات لإدارة فريق “الدم والذهب” حول السبب الذي دفعه لتمديد عُطلته دون إذن.

ولم يتقبل مُسيروا المكشخة هذا الأمر خاصة وأنهم كانوا ينتظرون عودته الى التدريبات للإعتماد عليه في المُنافسة المحلية والإفريقية التي أصبحت على الأبواب.