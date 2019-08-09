“الترجي التونسي” مُستاء من بلايلي

الرياضة
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“الترجي التونسي” مُستاء من بلايلي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

لم يعد بعد النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” لتدريبات فريقه “الترجي الرياضي التونسي” وهو ماطرح علامة إستفهام كبيرة.

وسيكون إبن مدينة وهران  مُطالبا بتقديم تبريرات لإدارة فريق “الدم والذهب” حول السبب الذي دفعه لتمديد عُطلته دون إذن.
ولم يتقبل مُسيروا المكشخة هذا الأمر خاصة وأنهم كانوا ينتظرون عودته الى التدريبات للإعتماد عليه في المُنافسة المحلية والإفريقية التي أصبحت على الأبواب.
ولكن نجم الخضر كان له رأي آخر وفضل الراحة خاصة وأنه مُقتنع بانه لن يحمل ألوان أبناء باب السويقة من جديد.

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