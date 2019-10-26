“الترجي التونسي” يبعث بأخبار سارة لبلماضي

أكد فريق الترجي الرياضي التونسي مشاركة المدافع الدولي الجزائري “عبد القادر بدران” في مواجهة الضيف الصفاقسي المقررة غدا الأحد في الدوري التونسي.

وكشف الموقع الرسمي للمكشخة اليوم السبت عودة ابن البليدة الى الميادين بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به منذ 3 أسابيع.

وكان المدافع المحوري السابق لوفاق سطيف موجودا في قائمة بلماضي الخاصة بوديتي الكونغو الديمقراطية وكولومبيا لكن الإصابة جعلت الناخب الوطني يُبعده من خياراته.

وفي حال استرجاعه لكامل لياقته البدنية سيكون بدران حاضرا بنسبة كبيرة في قائمة الخضر المعنية بتربص نوفمبر.