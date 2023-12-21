الترجي التونسي يتضامن مع ضحايا مولودية البيض

أعلنت إدارة الترجي الرياضي التونسي، اليوم الخميس، عن التضامن مع ضحايا مولودية البيض .

و نشرت إدارة الترجي التونسي بيانا لها، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” تبدي تضامنها حيث قالت “تتقدم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي وعلى رأسها السيد حمدي المدب بأحر التعازي إلى كامل كرة القدم الجزائرية”.

كما أضافت “على إثر الحادث المروري الذي تعرض له نادي مولودية البيض والذي أسفر عن وفاة شخصين من بعثة الفريق”.

وختمت إدارة العريق التونسي “خالص التعازي و المواساة لنادي مولودية البيض وعائلات الضحايا راجيا المولى عز و جل أن يتغمدهم بواسعة رحمته ويدخلهم فسيح الجنان”.

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