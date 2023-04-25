الترجي التونسي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة شبيبة القبائل

تلقى الترجي التونسي ضربة موجعة بإصابة نجمه الأول في الفريق خلال مباراة الكلاسيكو أمام النادي النجم الساحلي في مباراة اليوم.

وقال الإعلام التونسي أن المهاجم حمدو الهوني لن يكون حاضرا في مباراة العودة امام شبيبة القبائل التي ستجري السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.

ورغم تأكيدات الإعلام التونسي، إلى أن الفحوصات ستؤكد الخبر أو تفنده خلال الساعات القليلة المقبل.

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