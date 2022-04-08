الترجي التونسي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة سطيف

كشف نادي الترجي التونسي عن تعرض الحارس فاروق مصطفى لإصابة خطيرة أدت إلى قطع في الرباط الصليبي. كما أشار إلى إمكانية إبتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر نادي “ليتوال” البيان بعد اللقاء الذي جرى أمام حمام الأنف التونسي.

وأضاف أن فاروق مصطفى سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة للنادي. متمنيا السلامة والعافية والعودة السريعة للميادين.

يذكر. ان الفريق التونسي سيواجه وفاق سطيف في منافسة رابطة أبطال افريقيا يوم 15 أفريل في لقاء الذهاب. في حين يجرى لقاء العودة يوم 22 من نفس الشهر.

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