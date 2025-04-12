الترجي التونسي يتمرد دفاعا عن بلايلي !

أصدرت إدارة نادي الترجي التونسي، بيانا شديد اللهجة، دافعت من خلاله عن لاعبها الدولي الجزائري، في قضية ايقافه لمواجهتين من طرف الرابطة التونسية لكرة القدم.

وكانت الرابطة التونسية، قد قررت أمس الجمعة، معاقبة بلايلي، بالايقاف في لقاءين، وتغريمه ماليا، بسبب إشارة غير لائقة قام بها. عقب تسجيله هدفا في مرمى شبيبة العمران، في الدوري المحلي.

وقالت إدارة الترجي، إنها قررت اتخاذ جملة من التدابير، بعدما شاب الملف التأديبي لنجم “الخضر” خروقات جسيمة مست حقوقه الأساسية والفريق، لا سيما في ما يتعلق بانتهاك حق الدفاع، ورفض جميع المطالب القانونية لمحامي اللاعب.

مبرزة وجود مؤشرات جدية، على أن القرار قد تم اتخاذه مسبقًا دون اعتبار للدفوعات والمستندات المقدمة.

وعليه قرر الترجي التونسي، تجميد كامل للتعامل مع الرابطة التونسية إلى حين انتخاب رابطة شرعية تُحترم فيها قواعد الشفافية والاستقلالية والحياد.

كما تقرر مراسلة الجامعة التونسية لكرة القدم، لعقد جلسة عاجلة بحضور ممثل عن الفريق لتوضيح التجاوزات الحاصلة. مع المرور إلى تعليق للمشاركة في المسابقات المحلية، في صورة تواصل التجاهل والتعسف في التعامل مع الجمعية ولاعبيها.

وإلى جانب تقديم طعن في العقوبة، قامت إدارة الترجي. بمراسلة وزارة الشباب والرياضة لطلب فتح تحقيق إداري شامل في طريقة عمل الرابطة الوطنية والهيئات التابعة لها.

مؤكدة رفضها القاطع، للقرارات الجائرة الصادرة عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. وأنها تعترض بشدة انعدام الحياد والشفافية في مسار المعالجة التأديبية لهذا الملف. ورفض ازدواجية المعايير المعتمدة مقارنة بملفات مماثلة لم تتخذ بشأنها إجراءات مشابهة.

كما أبرزت إدارة الفريق التونسي، في الأخير بأنها تختفظ بحقها كاملا، في اللجوء إلى كافة المسارات القانونية، الوطنية والدولية، دون استثناء، من أجل إنصاف بلايلي.