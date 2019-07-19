الترجي التونسي يدعم “يوسف بلايلي”

نشر نادي “الترجي التونسي” فيديو تحفيزي للنجم الجزائري “يوسف بلايلي” أين أظهر له دعمه الكبير في المباراة النهائية.

وتحدث العديد من اللاعبين عن المباراة النهائية لكأس إفريقيا التي ستجرى اليوم الجمعة في ملعب القاهرة.

وتمنوا التوفيق لنجم فريقهم “يوسف بلايلي” سواء المدرب أو لاعبين فالجميع ينتظر الكثير من “بلايلي العاشر”.

فالمدرب “الشعباني” قال في رسالته: “يوسف لديك فرصة كبيرة لتكون بطل إفريقيا وأنت تستحق ذلك رفقة باقي زملائك والطاقم الفني.. أتمنى لكم كل التوفيق”.

أما قائد الفريق “خليل الشمام” فقال: “يوسف ربي معاك، لقد شرفت كل الترجيين وكل الجزائريين، المستوى الكبير الذي وصلت غليه بفضل مجهوداتك وبفضل الفريق أيضا، لا تزال أمامك خطوة واحدة من أجل التتويج، كلنا معاك.. 1 2 3 تحيا الجزائر”.