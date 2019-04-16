الترجي التونسي يرد على احترازات “السياسي”

رد نادي الترجي الرياضي التونسي على احترازات شباب قسنطينة فيما يخص مشاركة النجم الجزائري “يوسف بلايلي”.

حيث أكدت إدارة الترجي التونسي أن مشاركة “بلايلي” قانونية ولا وجود إلى عقوبة كانت على اللاعب الجزائري.

وجاء في ذات البيان: “على إثر الإحتراز الذي تقدم به قسنطينة ضد لاعبنا يوسف بلايلي في دوري الأبطال، يهم الترجي أن يطمئن الجماهير وأن يعلم الرأي العام، بأن هذا الاحتراز خال من كل أساس واقعي وقانوني”.

وجاء أيضا: “في هذا السياق، فإنه بحوزتنا ملفا كاملا يثبت وبصفة قطعية لا شك فيها، أن تأهيل اللاعب الجزائري، مطابق للترتيبات الوطنية والدولية المعمول بها، وأنه لا وجود لأي عقوبة مسلطة عليه مهما كانت طبيعتها”.