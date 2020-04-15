الترجي التونسي يريد خطف دولي جزائري جديد

عاد نادي الترجي الرياضي التونسي، للبحث عن تدعيم صفوفه بلاعب دولي جزائري جديد، تحسبا للموسم القادم.

وأشارت تقارير إعلامية تونسية، بأن إدارة “المكشخة” تستهدف هذه المرة، رأس الحربة زكرياء نعيجي، الناشط في جيل فيسينتي البرتغالي.

ووفقا لذات المصادر، فإن مُسيري فريق باب السويقة، سيدخلون لاحقا في مُفاوضات مع نظرائهم من بارادو للإستفادة من إبن البرج.

يُشار بأن هداف الدوري المحلي، خلال الموسم الماضي، فشل في فرض نفسه في الدوري البرتغالي، خاصة مع كثرة الإصابات التي تعرض لها.

يُذكر بأن الأسماء الجزائرية متواجدة بقوة في صفوف نادي الدم والذهب، وفي مقدمتها بدران، بن غيث، شتي وبن ساحة.