الترجي التونسي يستعيد خدمات شتي

إستعاد فريق الترجي التونسي خدمات اللاعب الجزائري الياس شتي خلال التدريبات الصباحية اليوم التي جرت بحظور جماهير “المكشخة” استعدادا لمباراة العودة للدور التمهيدي من مافسة رابطة أبطال أوروبا أمام الاتحاد الليبي يوم الاحد بملعب رادس، كما قرر المسؤولون عن النادي التونسي فتح أبواب الملعب للأنصار ليوم واحد فقط.

وسيكون مدافع الخضر أمام فرصة للعودة إلى مكانته الأساسية رفقة فريق باب “السويقة” و فرض نفسه في تشكية المدرب راضي الجعايدي.

يجدر، أن اللاعب السابق لفريق شبيبة القبائل غاب عن مباراة الذهاب أمام النادي الليبي في نفس المسابقة.

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