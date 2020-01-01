الترجي التونسي يستهدف موهبتي النصرية والوفاق

الرياضة
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الترجي التونسي يستهدف موهبتي النصرية والوفاق
بقلم كريم.تيغرمت

وضع نادي الترجي الرياضي التونسي، لاعبين جزائريين، ضمن قائمة اهتماماته، قصد انتدابهما خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت الصحافة التونسية، أن إدارة الترجي التونسي، جد مهتمة بخدمات لاعب وفاق سطيف، المهاجم إسحاق بوصوف، ومهاجم نصر حسين داي، رضوان زردوم.

ورغم العروض التي تلقاها اللاعبان من أندية فرنسية، إلا أن ادارة النادي التونسي، تأمل في الظفر بخدماتهما خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن الترجي الرياضي التونسي، تعاقد مؤخرا مع لاعب النصرية، أمين توقاي، وينشط في صفوفه حاليا 6 لاعبين جزائريين.


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