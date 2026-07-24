الترجي التونسي يعلن غلق ملف يوسف بلايلي

أعلنت إدارة الترجي التونسي، اليوم الجمعة، غلقها بصفة رسمية، لملف تجديد عقد الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

ونشرت إدارة الترجي، بيان، عبرصفحتها الرسمية، أوضحت فيه، عن استنفاد جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الآجال التي تم الاتفاق عليها مع بلايلي، ووكيل أعماله.

كما أوضح مسؤولي الترجي، توصلها في وقت سابق، لاتفاق نهائي مع بلايلي، لتجديد عقده مع الفريق لسنتين، إلا أن اللاعب، تغيب في مناسبتين عن الموعد المحدد لتوقيع العقد الجديد.

وحرصت إدارة النادي التونسي، للإشارة إلى تلبيتها جميع المطالب المالية للاعب، والتزامه بدعم ملفه لدى المحكمة الرياضية الدولية، فيما تعلق بالعقوبة المسلطة عليه من “الفيفا”، سعيا منها لابقائه ضمن تعداد الفريق، باعتباره أحد الركائز الأساسية.

وكشفت إدارة الترجي، بأن بلايلي، تغيب في مناسبتين، عن الموعد المحدد لتوقيع عقده الجديد، ما دفع بمسؤولي الترجي التونسي، غلق ملف تجديد عقده بصفة نهائية.