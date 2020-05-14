الترجي التونسي يقترب من حسم صفقة “نعيجي”

الرياضة
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الترجي التونسي يقترب من حسم صفقة “نعيجي”
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “آبولا” البرتغالية، أن نادي “الترجي التونسي” قد دخل في مفاوضات رسمية مع “نعيجي” من أجل ضمه في الميركاتو المقبل.

وأكدت ذات المصادر، أن نادي “جيل فيسنتي” لن يجدد عقد إعارة اللاعب الجزائري الذي سيعود إلى “بارادو”.

ولهذا فإن الترجي التونسي يكون قد تقدم بعرض مغري إلى إدارة “بارادو”، وهو الأمر الذي سيسهل خروج “نعيجي”.

وفي حالة ترسيم الصفقة فسيكون “نعيجي” ثامن لاعب جزائري في الفريق التونسي بعد كل من: بدران، شتي، بن غيث، بن ساحة، مزيان، مزياني، طوغاي.

يذكر أن هداف البطولة الموسم الماضي، كان قريبا من الانضمام لإتحاد العاصمة غير أن “الترجي التونسي” يقترب من حسم الصفقة.


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