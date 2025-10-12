الترجي التونسي يكشف تفاصيل إصابة بلايلي !

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي خضع لفحوص بالأشعة عقب تعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب الوطني.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي على فيسبوك، فقد أظهرت نتائج الفحوص معاناة بلايلي من إصابة تستدعي الركون إلى الراحة خلال الأيام المقبلة. على أن يجري اللاعب فحوصات مراقبة إضافية لاحقاً لتحديد الموعد الدقيق لعودته إلى التدريبات الجماعية.

ويعمل الطاقم الطبي لنادي “المكشخة” على متابعة حالة بلايلي عن قرب، بهدف تأهيله في أفضل الظروف وضمان عودته التدريجية إلى الميادين دون أي مضاعفات.