الترجي التونسي يُقرر التخلي عن “مزيان”.. “مزياني” و”توغاي”

الرياضة
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الترجي التونسي يُقرر التخلي عن “مزيان”.. “مزياني” و”توغاي”
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “الحصاد” التونسي، أن نادي الترجي التونسي قرر غربلة الفريق على مستوى اللاعبين الأجانب.

كشفت صحيفة “الحصاد” التونسي، أن نادي الترجي التونسي قرر غربلة الفريق على مستوى اللاعبين الأجانب.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الفريق بالتنسيق مع الطاقم الفني قرروا التخلي عن الثلاثي الجزائري “عبد الرحمان مزيان، طيب مزياني ومحمد أمين توغاي”.

وكانت أخبار قد راجت مؤخرا مفادها أن نادي الترجي التونسي يريد مقايضة ثنائي جزائري مع نجم إتحاد العاصمة “مؤيد اللافي”، غير أن إدارة الفريق التونسي نفت ذلك.


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