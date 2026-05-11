الترجي التونسي يُقيل باتريس بوميل

أعلن نادي الترجي التونسي رسمياً إنهاء مهام مدربه الفرنسي باتريس بوميل، وذلك عقب سلسلة من النتائج السلبية آخرها الهزيمة في الديربي أمام الغريم التقليدي النادي الإفريقي.

وأكد الترجي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مساعد المدرب كريستيان براكوني سيتولى قيادة الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وجاء قرار الإقالة بعد خسارة الترجي بهدف دون رد أمام النادي الإفريقي ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري التونسي. وهي الهزيمة التي منحت الإفريقي لقب البطولة للمرة الـ14 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2014-2015.

ولم تتوقف خيبات الترجي عند الدوري المحلي. إذ كان الفريق قد ودّع منافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز. عقب خسارته ذهاباً وإياباً بنتيجة إجمالية (2-0)، ما أثار غضب الجماهير وزاد الضغوط على الإدارة والجهاز الفني.