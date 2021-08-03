الترجي والزمالك في صراع لضم “عريبي”

كشفت مصادر صحفية تونسية، أن نادي الترجي الرياضي التونسي مهتم كثيرا بخدمات اللاعب الجزائري “كريم عريبي” مهاجم “نيم” الفرنسي والذي يريد الرحيل عن فريقه بسبب عدم مشاركته الموسم الماضي.

وأكدت ذات المصادر، أن الترجي التونسي في مفاوضات مستمرة مع وكيل أعمال اللاعب الجزائري على أمل حسم الصفقة، خاصة أنه خارج حسابات نادي “نيم” في الموسم الحالي، لكن الأمور لن تكون سهلة مع إدارة الفريق الفرنسي.

في نفس السياق، كان نادي الزمالك المصري هو الآخر أول المهتمين بخدمات “عريبي” وبالتالي الصراع كبير بين قطبي القارة السمراء من أجل خطف المهاجم الجزائري.