الترجي يبحث عن الريمونتادا والأهلي يقترب من التتويج التاسع

يحتضن ملعب رادس بالعاصمة التونسية إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بداية من الساعة الثامنة مساء بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري.

وكان فريق الأهلي المصري قد حقق الفوز بثلاثية مقابل هف واحد في مباراة الذهاب التي جرت أطوارها بملعب برج العرب في مباراة أثارت الكثير من الجدل بسبب الحكم الجزائري عبيد شارف الذي إحتسب ركلتي جزاء خياليتين لصالح الفريق المصري بالرغم من إستعماله “تقنية الفار” وهو ما أثر على نتيجة المباراة بطريقة مباشرة.

ويحتاج فريق الترجي الرياضي التونسي لريمونتادا تاريخية في مباراة اليوم من أجل قلب تخلفه 3-1 في مباراة الذهاب بالإسكندرية.