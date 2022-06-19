الترجي يحسم داربي تونس بفضل تألق توغاي ويقترب من اللقب

حسم أمسية اليوم الأحد الترجي الرياضي داربي العاصمة التونسية “تونس” أمام ضيفه النادي الإفريقي بثلاثية لهدف وحيد.

كما عرف الداربي الذي لُعب بالملعب الأولمبي، حمادي العقربي، برادس، تألق المُدافع المحوري للخضر، محمد أمين توغاي.

حيث سجل، ابن مدينة القبة، الهدف الأول للمكشخة في الدقيقة 20.

قبل أن يُقدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله، فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44.

بينما شهد هذا الداربي طرد مواطنه، عبد القادر بدران، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 29، وتسببه في ركلة جزاء.

وبعد فوزه في لقاء الجولة 8 من دوري “البلاي أوف”، اقترب الترجي من التتويج بلقب الرابطة المحترفة التونسية، بتواجده في الصدارة ب20 نقطة.

كما يبتعد أشبال المدرب، نبيل معلول، بفارق نقطتين عن الملاحق، الاتحاد المنستيري، قبل جولتين من النهاية.