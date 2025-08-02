الترجي يعاقب بلايلي ماليًا ويؤكد استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم

كشف الناطق الرسمي لنادي الترجي الرياضي التونسي، وليد قرفالة، عن اتخاذ إدارة النادي قرارًا رسميًا يقضي بمعاقبة يوسف بلايلي ماليًا.

بسبب تصرفات سابقة وصفها بأنها غير منسجمة مع قواعد الانضباط الداخلي للفريق.

وقال قرفالة، في تصريح إذاعي لإذاعة “موزاييك” التونسية، أمس الجمعة:”تم اتخاذ القرار اللازم في حق يوسف. وتطبيق الغرامة المالية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، مثلما يحدث مع أي لاعب آخر”.

وأضاف الإداري بنادي “المكشخة”:”بلايلي ليس محل إشكال بالنسبة إلينا، بل هو لاعب له قيمة وتاريخ مع الفريق، وسيُكمل مشواره معنا حتى نهاية عقده”.

ورغم التأكيد على استمرار اللاعب إلى غاية نهاية الموسم، لم يُدلِ قرفالة بأي تفاصيل حول مستقبل بلايلي بعد نهاية عقده.

ولم يُشر قرفالة، إلى وجود مفاوضات لتجديده، ما يترك الباب مفتوحًا أمام كل السيناريوهات. سواء بالتمديد أو الرحيل في شكل انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.